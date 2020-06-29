Ах, эта свадьба! Как пожениться в режиме ЧС

В Кыргызстане пандемия коронавируса нарушила планы многих влюбленных пар. Некоторые молодые люди во время карантина не смогли узаконить свой брак и отложили это на более поздний срок.

24.kg решило выяснить, как женихи и невесты в период пандемии могут все-таки вступить в брачный союз.

Религия за здоровье

Обряд нике является обязательным для бракосочетания в исламе. На церемонии обязательно должны присутствовать четыре свидетеля — по два с каждой стороны.

По данным Духовного управления мусульман КР, во всех мечетях установлены санитайзеры. На входе у прихожан проверяют температуру.

Во время карантина влюбленным не рекомендуется приходить в мечеть толпой. В специальный журнал имамы записывают паспортные данные жениха и невесты.

«Перед тем, как зайти в мечеть, паре необходимо надеть маски, обработать руки санитайзером. На входе обязательно должны проверить температуру. Если она повышенная, вас отправят домой. Нике проводится только с согласия обеих сторон», — рассказали в ДУМК.

В Бишкекской и Кыргызстанской епархии сказали, что время карантина совпало с Великим постом. Православные не заключают брак в этот период. После снятия режима ЧП в церквях также не проводили бракосочетания. Это связано с тем, что не было общественных богослужений.

Сейчас у христиан продолжается пост, поэтому обвенчаться в церкви кыргызстанцы могут только с 12 июля по 14 августа.

«Вообще, церковное бракосочетание проводится после того, как пара получит документ в загсе. Такое требование существует издревле. Во всех церквях установлены санитайзеры, у прихожан проверяют температуру тепловизорами. На венчание мы допускаем до 10 человек с соблюдением дистанции. В это число входят брачующиеся, два свидетеля и родители с обеих сторон», — рассказали в епархии.

Свадьба на расстоянии

В Кыргызстане уже были случаи, когда пара сыграла свадьбу дистанционно. Жених 27-летний Искендер Халмурзаев и невеста 24-летняя Юлия Ким готовились к этому дню задолго до карантина. После объявленных режимов ЧС и ЧП чуть было не отложили торжество. Однако пара не растерялась и нашла выход — сыграть свадьбу онлайн.

На необычном мероприятии присутствовали все — гости, свидетели и даже тамада.

Ведущий Урмат Асанбеков признался, что проводить торжество онлайн — дело не из легких: подводил интернет, отсутствовал личный контакт с гостями.

«Из-за установленных блокпостов молодые не успевали к назначенному часу. Но, несмотря на сбои и препятствия, на онлайн-бракосочетание собралось 35 гостей», — заметил ведущий.

Однако такая практика не стала популярной, массово такие свадьбы не проводятся, традицией онлайн-торжества не стали.

Больше полста не приглашать

После снятия режима ЧП в республике увеселительным заведениям разрешили работать с одним условием — в кафе и ресторане не должно быть больше 50 посетителей. Естественно, требования республиканского штаба соблюдают не все, но в большей части бизнесмены стараются быть законопослушными.

В Оше в начале июня провели свадьбу на 50 человек. По словам ведущей Мукарам Мадаминовой, несмотря на то, что торжество длилось всего три часа, гости остались довольными.

Перед тем, как войти в зал, у гостей проверяли температуру. На входе стояли официант с тепловизором и сама хозяйка заведения с антисептиком.

Тамада отметила, что в зале присутствовали только самые близкие родственники и друзья жениха и невесты. Тосты с пожеланиями приглашенные озвучивали с мест.

«Если раньше я звала гостей на середину зала, затем они шли к жениху и невесте, дарили платки, калпаки, то в этот раз никто из приглашенных не толпился. Ко всем подходила я сама, подарки новобрачным дарили на входе. Танцев почти не было, конкурсов тоже. Можно сказать, что свадьба прошла, как концерт», — рассказала Мукарам Мадаминова.

Она подчеркивает, что пандемия коронавируса внесла коррективы в традиции, которые, казалось, нерушимы: как оказалось, проводить торжества без пафоса и большого числа гостей возможно. И такая свадьба может пройти весело и без риска для здоровья.

В большом зале столы гостей были расположены на расстоянии 2-2,5 метра друг от друга. Само торжество началось в 16.00 и закончилось в 19.00.

Зачем устраивать показуху, когда можно отдать эти деньги молодым?! Пусть проведут медовый месяц или купят что-то нужное домой. Мукарам Мадаминова

Ведущая выступает против тоев на 300-400 человек. Ведь самых близких у каждого наберется не больше 20-30 человек. Они и должны разделить радость с молодыми.

«Сейчас многие люди, когда идут на свадьбу, думают: неудобно, они же приходили ко мне на торжество, нужно отдать долг. Люди идут не радоваться, а только для того, чтобы кто-то не обиделся. Я считаю, что необязательно платить по $200-500 певцам или тамаде. Это еще и огромная трата денег за ресторан», — говорит Мукарам Мадаминова.

Безусловно, пандемия коронавируса и режим ЧС изменили жизнь многих кыргызстанцев. Большинство из нас научились жить по средствам и отказались от лишних трат. Одним это пришлось по нраву, другим — нет. Несомненно, свадьбы, юбилеи — радостное событие в любой семье, но нельзя забывать и о своем здоровье.