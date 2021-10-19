19:08
USD 84.80
EUR 98.20
RUB 1.19
Власть

Цифра дня. 38 неофициальных торжеств провели в госрезиденциях Кыргызстана

В государственных резиденциях в 2020-2021 годах провели 38 неофициальных мероприятий. Об этом 24.kg сообщила глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова.

По ее словам, на днях ей пришел ответ из администрации президента на запрос, который она отправляла 2 сентября.

В том числе юрист интересовалась частными мероприятиями (торжества и свадьбы), которые проводят на территории государственных резиденций. Однако в администрации главы государства на этот вопрос прямо не ответили. Но подчеркнули, что проведено 38 неофициальных торжеств в 2020-2021 годах.

Ранее сообщалось, что 16 августа 2021-го глава ГКНБ Камчыбек Ташиев женил своего сына Тамерлана. Свадьба проходила в госрезиденции «Ала-Арча». На мероприятие пригласили 100 человек. Среди них была и певица Самара Каримова. Она выступила и поздравила молодоженов. Помимо Каримовой, были приглашены и другие артисты кыргызской эстрады.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210902/
просмотров: 193
Версия для печати
Материалы по теме
Камчыбек Ташиев живет в доме Алмазбека Атамбаева? Ответ Управделами президента
Сузакта этке ууланган 70тей адам ооруканага кайрылды
Кто в госрезиденции живет? Управделами президента до сих пор не ответило юристу
Бакиевдин кызы Түркиянын депутатынын уулуна турмушка чыкты
Как депутаты призывают отказаться от тоев и сами их проводят
Камчыбек Ташиев женил сына Тамерлана в госрезиденции. Выступала Самара Каримова
Без забоя скота. Депутаты вновь пытаются ограничить бессмысленные траты на тои
Запрет на пышные тои. Инициаторы законопроекта хотят уменьшить расходы граждан
Депутаты парламента в очередной раз решили запретить пышные тои
Камчи Кольбаев выдал замуж дочь. Где и как проходила свадьба
Популярные новости
Экс-помощник Бакиева возглавил управление в&nbsp;администрации Садыра Жапарова Экс-помощник Бакиева возглавил управление в администрации Садыра Жапарова
Азербайджан просят разрешить въезд кыргызстанцев в&nbsp;страну Азербайджан просят разрешить въезд кыргызстанцев в страну
Как при Бакиеве. Стала известна новая структура администрации президента Как при Бакиеве. Стала известна новая структура администрации президента
Партия &laquo;Ата Мекен&raquo; обратилась в&nbsp;Конституционный суд Партия «Ата Мекен» обратилась в Конституционный суд
Бизнес
Индия и&nbsp;ОАЭ избраны в&nbsp;Совет по&nbsp;правам человека ООН на&nbsp;новый срок Индия и ОАЭ избраны в Совет по правам человека ООН на новый срок
Globus на&nbsp;центральном проспекте Бишкека: низкие цены рядом! Globus на центральном проспекте Бишкека: низкие цены рядом!
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;самом центре открылся новый O!Store. Праздничные скидки! В Бишкеке в самом центре открылся новый O!Store. Праздничные скидки!
К&nbsp;30-летию независимости&nbsp;КР: в&nbsp;Чаткале прошел &laquo;Кубок Чаарат&raquo; К 30-летию независимости КР: в Чаткале прошел «Кубок Чаарат»
19 октября, вторник
19:00
Цифра дня. 38 неофициальных торжеств провели в госрезиденциях Кыргызстана Цифра дня. 38 неофициальных торжеств провели в госрезид...
18:51
Идут переговоры по признанию «Путешествую без COVID-19» в третьих странах
18:47
О фактах коррупции в мэрии Бишкека можно пожаловаться на номер горячей линии
18:33
Приложение «Путешествую без COVID-19» чаще всего скачивают кыргызстанцы
18:31
Выборы-2021. На Дастана Бекешева поступила жалоба в Генпрокуратуру и ГКНБ