Цифра дня. 38 неофициальных торжеств провели в госрезиденциях Кыргызстана

В государственных резиденциях в 2020-2021 годах провели 38 неофициальных мероприятий. Об этом 24.kg сообщила глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова.

По ее словам, на днях ей пришел ответ из администрации президента на запрос, который она отправляла 2 сентября.

В том числе юрист интересовалась частными мероприятиями (торжества и свадьбы), которые проводят на территории государственных резиденций. Однако в администрации главы государства на этот вопрос прямо не ответили. Но подчеркнули, что проведено 38 неофициальных торжеств в 2020-2021 годах.

Ранее сообщалось, что 16 августа 2021-го глава ГКНБ Камчыбек Ташиев женил своего сына Тамерлана. Свадьба проходила в госрезиденции «Ала-Арча». На мероприятие пригласили 100 человек. Среди них была и певица Самара Каримова. Она выступила и поздравила молодоженов. Помимо Каримовой, были приглашены и другие артисты кыргызской эстрады.