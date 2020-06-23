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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Factcheck.kg предлагает депутату Айнуре Осмоновой доказать, что она не врет

Редакция Factcheck.kg предлагает депутату Жогорку Кенеша Айнуре Осмоновой доказать, что она не врет. Об этом сообщает главный редактор сайта Болот Темиров.

По его словам, рассмотрев претензии нардепа на публикацию Factсheck.kg, где ее упрекнули во лжи при защите законопроекта о манипулировании информацией, редколлегия решила, что выводы в материале сделаны обоснованно и доказаны фактами.

«В публикации подробно описали методику проверки заявлений депутата Жогорку Кенеша. Редколлегия также приняла решение предоставить Айнуре Осмоновой площадку для опубликования ее доводов», — проинформировал Болот Темиров.

Отметим, что сама депутатка сначала грозила журналистам судом, потом передумала

Выступая на парламентских слушаниях, Болот Темиров раскритиковал депутатов, заявив, что они врут и продвигают законопроект о манипулировании информацией не для борьбы с фейками, а чтобы закрыть неугодные сайты. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157067/
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