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Общество

Афиша Бишкека на неделю: выставка, лекция и онлайн-акция

22-26 июня. Выставка кыргызских художников

Галерея начала работу в прежнем режиме. В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М», 10.00-19.00.

22 июня. Онлайн-акция, посвященная 75-летию Победы

Ежегодно 22 июня Ассамблея народов Евразии в знак уважения к героям Великой Отечественной войны проводит международную памятную акцию. Ровно в 7.00 по бишкекскому времени можно подключиться к трансляции с помощью платформы zoom для участия в онлайн-митинге. Подробнее

22 июня. Презентация курса кружевоплетения

Вы встретитесь с преподавателем по кружевоплетению и получите исчерпывающие ответы на все ваши вопросы.

Мастерская ADRA, 19.00.

23 июня. Лекция «Сакральный мир кыргызов»

Что такое касиет и почему кыргызы придают этому понятию особое значение и, соответственно, отношение особое, узнаете на очередной лекции кыргызоведения.

ОЦ «Бакдөөлөт», 18.30.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156574/
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