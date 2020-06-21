Афиша Бишкека на неделю: выставка, лекция и онлайн-акция

22-26 июня. Выставка кыргызских художников
Галерея начала работу в прежнем режиме. В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.
«Галерея М», 10.00-19.00.
22 июня. Онлайн-акция, посвященная 75-летию Победы
Ежегодно 22 июня Ассамблея народов Евразии в знак уважения к героям Великой Отечественной войны проводит международную памятную акцию. Ровно в 7.00 по бишкекскому времени можно подключиться к трансляции с помощью платформы zoom для участия в онлайн-митинге. Подробнее
22 июня. Презентация курса кружевоплетения
Вы встретитесь с преподавателем по кружевоплетению и получите исчерпывающие ответы на все ваши вопросы.
Мастерская ADRA, 19.00.
23 июня. Лекция «Сакральный мир кыргызов»
Что такое касиет и почему кыргызы придают этому понятию особое значение и, соответственно, отношение особое, узнаете на очередной лекции кыргызоведения.
ОЦ «Бакдөөлөт», 18.30.