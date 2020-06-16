По 13 лет тюрьмы просит обвинение для двоих обвиняемых по делу Азиза Батукаева

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Суд приступил к прениям сторон. Для экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева представители обвинения просят 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Прокуроры также просят суд лишить Качкыналиева воинского звания полковник.
Академика Абдухалима Раимжанова также просят приговорить к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишить его почетных наград и регалий.
Всем обвиняемым предъявлено обвинение в коррупции.
Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019 года. В суд его передали в октябре.
Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.