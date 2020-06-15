Свалка в селе Александровка крестьянам не мешает. Комментарий чиновников

Чиновники айыл окмоту села Александровка прокомментировали 24.kg ситуацию со свалкой. Они подчеркнули, что мусорный полигон не является стихийным и был образован в верхней зоне села в 2011 году.

По данным местных властей, свалка организована на площади 3,8 гектара. Этот участок трансформирован согласно законодательству и находится на расстоянии семи километров от села Александровка.

«К полигону организован и свободный подъезд. В 2013-м создано муниципальное предприятие «Александровка», которое занимается сбором, вывозом и утилизацией мусора и отходов согласно рассчитанному тарифу. В сезон весны и начала лета 2020 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции, карантином и закрытием международных границ, ограничением экономической деятельности и спадом экономической активности во всех сферах жизнедеятельности населения жители, сельхозпроизводители и предприниматели Александровского айыльного аймака не смогли вывезти, реализовать и переработать свою выращенную сельхозпродукцию. Она хранилась на складах, в погребах и холодильных установках на территории айыльного аймака. Но пришла в негодность, и от нее требовалось избавиться. Поэтому Александровский айыльный аймак был вынужден пойти навстречу жителям и рекомендовал вывозить испорченный товар на полигон. Ближайшие поля и земельные наделы расположены за пределами мусорной свалки», — пояснили в айыл окмоту.

Отметим, ранее жители Александровки пожаловались, что в день на полигон проезжают по 50 машин с отходами. «А рядом расположены дома, долевые земли крестьян. Люди не могут ни жить, ни работать там. Вонь стоит просто невероятная, мухи. Мы написали петицию в айыл окмоту, но нам так и не ответили», — подчеркнули они.