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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева

Освобождение Батукаева. Дела заключивших сделку со следствием передали в суд

Уголовные дела в отношении лиц, подозреваемых в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, переданы в суд. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

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Уточняется, что Свердловский районный суд Бишкека рассмотрит дела в отношении 13 обвиняемых, которые ранее заключили соглашение со следствием.

«Ранее эти дела были выделены в отдельное производство, они дорасследованы и переданы в суд. Один подозреваемый находится в розыске, в отношении адвоката Али Касымова уголовное дело на стадии следствия», — сообщили в Генпрокуратуре.

Адвокат Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев рассказал 24.kg, что сейчас суд перешел к исследованию материалов уголовного дела. Все обвиняемые, кроме его подзащитного, были допрошены.

Известно, что они не признают своей вины.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019 года. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший президент страны Алмазбек Атамбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155610/
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