Ужасные туалеты в школах: на ремонт мэрия Бишкека выделила 25,6 миллиона сомов

Из городского бюджета выделено 25,6 миллиона сомов на капитальный ремонт санузлов в школах и детсадах Бишкека. Об этом сообщили в мэрии.

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В 2020 году запланирован ремонт 79 внутренних санузлов в 20 школах и 2 детских садах.

Всего же в капитальном ремонте нуждается 179 туалетов в организациях образования.

Отметим, что ужасное состояние санузлов депутаты Бишкекского городского кенеша поднимают с 2016 года. Ранее они поручили мэрии провести ревизию по школьным санузлам и предоставить информацию, сколько из них нуждается в ремонте.