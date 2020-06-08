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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

За время пандемии коронавируса ПРООН помогла Кыргызстану на $500 тысяч

Программа развития ООН (ПРООН) передала 25 тысяч медицинских масок МЧС Кыргызстана. Об этом сообщили в организации.

Уточняется, что также планируют предоставить МЧС оборудование для видеоконференций, чтобы обеспечить безопасность его подразделений, работающих в очагах распространения инфекции и усилить координацию и взаимодействие между государственными органами. Помощь оценивается в $50 тысяч. Ее оказали в рамках проекта ПРООН, финансируемого Корейским агентством международного сотрудничества.

«Всего ПРООН оказала помощь Кыргызстану в размере около $500 тысяч — закупили и передали защитные средства, тесты на выявление коронавирусной инфекции и аппараты ИВЛ», — проинформировали в организации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155184/
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