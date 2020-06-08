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Общество

На оглашение приговора блогеру Элмиру Сыдыману не пустили журналистов

В Октябрьском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении блогера Элмира Сыдымана. Сегодня обвиняемому огласят приговор.

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До начала процесса в здание суда не пустили журналистов.

Адвокат обвиняемого Али Магеев намерен заявить ходатайство о том, чтобы пресса присутствовала на заседании.

Отметим, что ранее прокурор в прениях сторон попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде шести лет лишения свободы.

Напомним, что блогер разместил на своей странице в соцсети Instagram видео, где заявил, что южные регионы — Ош, Баткен и Джалал-Абад — неразвиты. 19 февраля Элмира Сыдымана задержали по подозрению в разжигании межрегиональной розни, но спустя несколько дней отпустили под домашний арест.

При этом эксперты не нашли в его высказываниях признаков разжигания межрегиональной розни.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155174/
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