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Общество

Оглашение приговора блогеру Элмиру Сыдыману перенесено на 8 июня

В Октябрьском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении блогера Элмира Сыдымана.

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Суд закончил прения сторон и назначил на 8 июня последнее слово и оглашение приговора обвиняемому.

По словам адвоката Али Магеева, судья Нурлан Эсенбаев не пустил журналистов на процесс, мотивируя это пандемией коронавируса.

Напомним, блогер разместил на своей странице в соцсети Instagram видео, где заявил, что южные регионы — Ош, Баткен и Джалал-Абад — неразвиты. 19 февраля Элмира Сыдымана задержали по подозрению в разжигании межрегиональной розни, но спустя несколько дней отпустили под домашний арест.

При этом эксперты не нашли в его высказываниях признаков разжигания межрегиональной розни.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155027/
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Оглашение приговора блогеру Элмиру Сыдыману перенесено на 8 июня