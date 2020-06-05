Оглашение приговора блогеру Элмиру Сыдыману перенесено на 8 июня

В Октябрьском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении блогера Элмира Сыдымана.

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Суд закончил прения сторон и назначил на 8 июня последнее слово и оглашение приговора обвиняемому.

По словам адвоката Али Магеева, судья Нурлан Эсенбаев не пустил журналистов на процесс, мотивируя это пандемией коронавируса.

Напомним, блогер разместил на своей странице в соцсети Instagram видео, где заявил, что южные регионы — Ош, Баткен и Джалал-Абад — неразвиты. 19 февраля Элмира Сыдымана задержали по подозрению в разжигании межрегиональной розни, но спустя несколько дней отпустили под домашний арест.

При этом эксперты не нашли в его высказываниях признаков разжигания межрегиональной розни.