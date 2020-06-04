Бишкек может потерять еще один памятник архитектуры. Столичная мэрия вынесла на общественное обсуждение проект постановления правительства «О признании здания ипподрома «Ак-Кула» утратившим статус памятника архитектуры республиканского значения, о сносе и строительстве нового комплекса ипподрома».

Как отмечается в справке-обосновании, территория ипподрома в Генеральном плане развития Бишкека до 2025 года обозначена как этнокультурный комплекс.

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Ипподром построен по проекту архитектора Владимира Нусова в 1947 году. Здание внесено в Государственный список недвижимых памятников истории и культуры республиканского значения.

«Государственный институт сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования при Госагентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства обследовал техническое состояние здания и в ноябре 2019 года выдал заключение, что оно не отвечает требованиям норм и является несейсмостойким, сильно уязвимым и аварийным, по этой причине эксплуатация данного объекта не допускается. Учитывая аварийное техническое состояние здания ипподрома реставрация и реконструкция с увеличением посадочных мест невозможна», — отмечается в документе.

В мэрии отмечают, что 3 марта 2020 года Межведомственная комиссия, созданная приказом Министерства культуры, информации и туризма, признала здание ипподрома «Ак-Кула» утратившим свою историческую, научную, художественную и иную культурную ценности.

«Межведомственной комиссией мэрии Бишкека рекомендовано снести его и внести в Государственный список памятников истории и культуры республиканского значения пометку «утрачен», — отмечается в справке-обосновании.

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В мэрии добавляют, что с северной и южной сторон двухэтажного главного корпуса размещены трибуны на 3 тысячи мест, которые не вмещают всех желающих при проведении соревнований в праздничные дни. Поэтому, считают в муниципалитете, необходимо построить новый ипподром с наземными, подземными стоянками для автомобилей с учетом технологии конноспортивного комплекса, набором необходимых помещений функционального назначения, а также создание соответствующей инфраструктуры для посетителей.

«Признание утраты статуса памятника архитектуры республиканского значения здания позволит снести его и решить вопросы нового строительства ипподрома», — отмечают в мэрии.

Напомним, что ипподром вернули в муниципальную собственность в 2018 году. В 1998-м Министерство сельского и водного хозяйства продало его частной компании, не имея на это права.