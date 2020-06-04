13:48
USD 73.47
EUR 82.37
RUB 1.08
Общество

В Бишкеке снесут еще один памятник архитектуры — здание ипподрома «Ак-Кула»

Бишкек может потерять еще один памятник архитектуры. Столичная мэрия вынесла на общественное обсуждение проект постановления правительства «О признании здания ипподрома «Ак-Кула» утратившим статус памятника архитектуры республиканского значения, о сносе и строительстве нового комплекса ипподрома».

Как отмечается в справке-обосновании, территория ипподрома в Генеральном плане развития Бишкека до 2025 года обозначена как этнокультурный комплекс.

Читайте по теме
Реставраторы выступили за сохранение здания ипподрома в Бишкеке

Ипподром построен по проекту архитектора Владимира Нусова в 1947 году. Здание внесено в Государственный список недвижимых памятников истории и культуры республиканского значения.

«Государственный институт сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования при Госагентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства обследовал техническое состояние здания и в ноябре 2019 года выдал заключение, что оно не отвечает требованиям норм и является несейсмостойким, сильно уязвимым и аварийным, по этой причине эксплуатация данного объекта не допускается. Учитывая аварийное техническое состояние здания ипподрома реставрация и реконструкция с увеличением посадочных мест невозможна», — отмечается в документе.

В мэрии отмечают, что 3 марта 2020 года Межведомственная комиссия, созданная приказом Министерства культуры, информации и туризма, признала здание ипподрома «Ак-Кула» утратившим свою историческую, научную, художественную и иную культурную ценности.

«Межведомственной комиссией мэрии Бишкека рекомендовано снести его и внести в Государственный список памятников истории и культуры республиканского значения пометку «утрачен», — отмечается в справке-обосновании.

Читайте по теме
Каким будет ипподром «Ак-Кула» в Бишкеке. Мэрия подвела итоги конкурса

В мэрии добавляют, что с северной и южной сторон двухэтажного главного корпуса размещены трибуны на 3 тысячи мест, которые не вмещают всех желающих при проведении соревнований в праздничные дни. Поэтому, считают в муниципалитете, необходимо построить новый ипподром с наземными, подземными стоянками для автомобилей с учетом технологии конноспортивного комплекса, набором необходимых помещений функционального назначения, а также создание соответствующей инфраструктуры для посетителей.

«Признание утраты статуса памятника архитектуры республиканского значения здания позволит снести его и решить вопросы нового строительства ипподрома», — отмечают в мэрии.

Напомним, что ипподром вернули в муниципальную собственность в 2018 году. В 1998-м Министерство сельского и водного хозяйства продало его частной компании, не имея на это права.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154827/
просмотров: 125
Версия для печати
Материалы по теме
Каким будет ипподром «Ак-Кула» в Бишкеке. Мэрия подвела итоги конкурса
Реставраторы выступили за сохранение здания ипподрома в Бишкеке
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса скончались еще три человека. Один из&nbsp;них медик В Кыргызстане от коронавируса скончались еще три человека. Один из них медик
Сын бывшего президента о&nbsp;преданных людях и&nbsp;примирении Атамбаева и&nbsp;Жээнбекова Сын бывшего президента о преданных людях и примирении Атамбаева и Жээнбекова
В&nbsp;Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева В Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева
Бизнес
Адвокат Жумалиева о&nbsp;силовых методах Финпола и&nbsp;пустых обвинениях &laquo;Чон казата&raquo; Адвокат Жумалиева о силовых методах Финпола и пустых обвинениях «Чон казата»
Дистанционное обучение. Каковы итоги, успехи по&nbsp;данным Мобильного оператора&nbsp;О! Дистанционное обучение. Каковы итоги, успехи по данным Мобильного оператора О!
Цифровое телевидение в&nbsp;твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay Цифровое телевидение в твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay
FINCA Банк одним из&nbsp;первых запустил удаленную идентификацию для своих клиентов FINCA Банк одним из первых запустил удаленную идентификацию для своих клиентов
4 июня, четверг
13:40
В Бишкеке снесут еще один памятник архитектуры — здание ипподрома «Ак-Кула» В Бишкеке снесут еще один памятник архитектуры — здание...
13:20
Депутаты поддержали предложение ограничить проведение юбилейных мероприятий
12:58
Сооронбай Жээнбеков: Требования по цифровизации регионов усилят
12:50
Международные авиарейсы в Кыргызстане планируют возобновить 15 июня
12:42
Парламент поддержал во втором чтении снижение избирательного порога