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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 июня: днем будет жарко

В Кыргызстане 4 июня дожди ожидаются лишь в отдельных районах. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +18, днем +36 градусов.

В Чуйской области ожидается ночью +15, днем +36 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +16, днем до +37 градусов.

В Нарынской области +6 ночью и +27 градусов днем. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Иссык-Кульской области ночью +9, днем +26 градусов. Ветер западный.

В Таласской области температура ночью +14, днем +36 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154657/
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