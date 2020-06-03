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Общество

Посольство КР в России опровергло свою причастность к продаже авиабилетов

В посольстве Кыргызстана в России назвали ложной информацию о своей причастности к продаже билетов на авиарейсы компании «Аэрофлот» по завышенным ценам. Об этом сообщили в штабе по противодействию распространения коронавирусной инфекции при дипмиссии.

«Посольство предоставляет только списки вылетающих, сформированные согласно поданным личным заявлениям и ходатайству лидеров кыргызской диаспоры согласно следующим критериям: беременные, матери с детьми, больные, люди пожилого возраста, а также пассажиры, ожидающие с марта в хостелах и вылетающие на похороны близких родственников. Цены на авиабилеты устанавливает и продает авиакомпания «Аэрофлот», — отметили в дипмиссии.

В дипмиссии добавили, что сейчас стоимость билетов составляет:

эконом-класс — 13 тысяч 485 рублей, для детей от 2-х до 12 лет — 10 тысяч 523 рубля, до 2-х лет — 1 тысяча 170 рублей;

бизнес-класс — 73 тысячи 860 рублей, от 2-х до 12 лет — 66 тысяч 683 рубля, до 2-х лет — 7 тысяч 20 рублей.

(Стоимость билетов может незначительно меняться в соответствии с текущим курсом валют).

В посольство поступило более 4,5 тысячи заявлений с просьбой о возвращении на родину. «К сожалению, физически невозможно в одночасье отправить всех желающих, поэтому просим кыргызстанцев набраться терпения. Посольством предпринимаются все возможные меры по отправке соотечественников в Кыргызстан, в том числе ведутся переговоры по максимальному снижению цен на авиабилеты», — отметили в дипмиссии.

В штабе добавили, что в течение июня планируется осуществление еженедельных чартерных рейсов из Российской Федерации в Кыргызстан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154635/
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