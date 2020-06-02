В Токмаке открыли футбольное поле и провели концерт, игнорируя карантин

В Токмаке, несмотря на запрет массовых мероприятий, открыли футбольное поле. Церемония сопровождалась концертной программой с большим числом людей. Об этом говорится на официальной странице мэрии Токмака в Facebook.

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Судя по фотографиям с мероприятия, дистанцию никто из граждан не соблюдал, а маски надели лишь единицы. На церемонии открытия объекта присутствовали люди, которые входят в группу риска по коронавирусу.

В мероприятии участвовал мэр Токмака Данияр Амангельдиев, вице-мэр Сергей Ступников, депутат городского кенеша Максат Жоошбеков.

Ранее первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов сообщал, пока в стране запрещено проводить культурные, спортивные, научные и другие массовые мероприятия.