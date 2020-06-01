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Общество

В Бишкеке из-за ремонта теплосетей будет затруднено движение транспорта

С сегодняшнего дня на некоторых улицах Бишкека будет затруднено движение автотранспорта из-за профилактических работ тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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По ее данным, на перекрестке улиц Токтогула и Раззакова работы продлятся до 7 июня, на пересечении улиц Медерова и Тыныстанова профилактику завершат к 15 июня.

«На улице Исанова работы будут проходить сразу на нескольких участках: на перекрестках с улицами Раззакова, Токтогула и Чокморова Бишкектеплосеть будет менять секционные задвижки до 20 июня. Параллельно на участке улицы Исанова между улицами Киевской и Сыдыкова начнут прокладывать водопроводную, канализационную и тепловую сети, работы продлятся до 25 июня. После асфальтовое покрытие на проезжей части полностью восстановят», — отметили в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154335/
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