Отключение горячей воды. Бишкектеплосеть рекомендует провести профилактику

В связи с отключением горячей воды ОАО «Бишкектеплосеть» рекомендует горожанам провести профилактические мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По ее данным, горячего водоснабжения не будет с 1 июня по 1 июля.

В связи с отключением предприятие рекомендует жителям многоквартирных домов: в домах с нижней разводкой трубопроводов заменить или установить устройства для сброса воздуха радиаторов на верхних этажах;

для хорошей теплоотдачи промыть или заменить старые и засоренные многолетними шламовыми и грязевыми отложениями батареи;

во избежание перетоков холодной воды в трубопроводы горячего водоснабжения привести в надлежащее состояние неисправные смесители, отремонтировать или заменить неработающие вентили на квартирных ответвлениях от стояков горячей воды общего пользования и закрывать их при использовании электрических водонагревателей (типа «Аристон»);

утеплить окна, отремонтировать и привести в порядок входные двери в квартирах, подъездах и установить пружины.

С вопросами обращаться в справочную службу ОАО «Бишкектеплосеть» по номерам: 1980, 0312611169.