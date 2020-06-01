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Общество

Отключение горячей воды. Бишкектеплосеть рекомендует провести профилактику

В связи с отключением горячей воды ОАО «Бишкектеплосеть» рекомендует горожанам провести профилактические мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По ее данным, горячего водоснабжения не будет с 1 июня по 1 июля.

В связи с отключением предприятие рекомендует жителям многоквартирных домов:

  • в домах с нижней разводкой трубопроводов заменить или установить устройства для сброса воздуха радиаторов на верхних этажах;
  • для хорошей теплоотдачи промыть или заменить старые и засоренные многолетними шламовыми и грязевыми отложениями батареи;
  • во избежание перетоков холодной воды в трубопроводы горячего водоснабжения привести в надлежащее состояние неисправные смесители, отремонтировать или заменить неработающие вентили на квартирных ответвлениях от стояков горячей воды общего пользования и закрывать их при использовании электрических водонагревателей (типа «Аристон»);
  • утеплить окна, отремонтировать и привести в порядок входные двери в квартирах, подъездах и установить пружины.

С вопросами обращаться в справочную службу ОАО «Бишкектеплосеть» по номерам: 1980, 0312611169.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154317/
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