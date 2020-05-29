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Общество

С июня можно отдыхать на Иссык-Куле, но тои и мероприятия пока под запретом

С июня возобновят работу туристические объекты и дома отдыха. Об этом на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Правительство просит граждан при поездках по туристическим местам пользоваться автомобилем.

«Если, например, 50 человек поедут в одном автобусе или микроавтобусе, то риск заражения очень большой. Поэтому мы просим пользоваться автомобилем и соблюдать все требования», — отметил Кубатбек Боронов.

С 1 июня начнут работать все объекты сферы бытового обслуживания населения, аудиторские и консалтинговые компании и рекламные агентства.

По словам первого вице-премьер-министра, пока запрещено проводить культурные, спортивные, научные и другие массовые мероприятия. К ним относятся тои и другие семейные торжества.

«Торговые центры заработали, но детские площадки пока закрыты. Кроме того, мы не разрешаем работу образовательных курсов. Знаю, что многие из курсов перешли на онлайн-обучение. Сейчас опасно собирать много детей в закрытых помещениях. Исключения могут быть при условии соблюдения санитарно-гигиенических норм и дистанции между учениками», — заявил Кубатбек Боронов.

Не работают ночные клубы, караоке и другие развлекательные заведения, интернет-клубы, кинотеатры, точки общественного питания (фудкорты).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154145/
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