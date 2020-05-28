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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В роддоме города Ош коронавирус выявили у 34 человек

В Городском перинатальном центре Оша коронавирус выявили у 34 человек. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По ее данным, все случаи выявлены при повторной ПЦР-диагностике. «Всего заразились 15 медработников, 14 рожениц и 5 детей», — сообщили в ведомстве.

В Минздраве отметили, что ранее в ГПЦ был выявлен случай заболевания, после чего центр закрыли на карантин и в нем создали обсервацию.

Напомним, сегодня на брифинге заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев сообщил, что в Оше за сутки выявлено 35 новых случаев. Всего по республике на 28 мая зарегистрировано 1 тысяча 594 случая, с выздоровлением по стране выписаны 1 тысяча 66 пациентов, 16 человек скончались.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154025/
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