В некоторых районах Бишкека четыре дня не будет газа

В некоторых районах Бишкека не будет газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, в связи с аварийно-восстановительными работами будет прекращена подача природного газа:

26-29 мая — 12-й микрорайон, 11-й микрорайон, 12/1, 12/2, 13/1, 14/1, 14/2, 14/3;

27-29 мая — в районе, ограниченном улицами 9 Января, Месароша, Кайназаровой, проспектом Дэн Сяопина;

28-29 мая — в районе, ограниченном улицами Нуркеской, Наманганской, Адырской, переулком Адырским.

Ремонт проводится с целью обеспечения безопасности потребителей и безаварийной работы оборудования.