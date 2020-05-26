Из Москвы на родину вылетели 372 кыргызстанца

Из Москвы в Бишкек сегодня вылетел чартерный рейс с 372 кыргызстанцами на борту. Об этом сообщает штаб по противодействию распространения коронавируса при посольстве КР в России.

Уточняется, что на родину отправлены 319 беременных женщин, а также 53 женщины с несовершеннолетними детьми младше двухлетнего возраста.

Все беременные женщины имеют соответствующие справки и разрешение врачей на вылет авиарейсом. На борту также 26 граждан, которые приобрели авиабилеты в бизнес-класс. В их числе больные, а также женщины, вылетевшие на похороны близких. Кроме этого, по просьбе российской стороны в бизнес-класс были включены пять граждан РФ.

На очереди для возвращения в Кыргызстан находятся более 1 тысячи 500 соотечественников, в том числе тяжелобольных, беременных женщин, несовершеннолетних и людей пожилого возраста.