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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

При каких условиях могут работать спортзалы, рассказали в Минздраве

Спортивные залы, в которых будет невозможно обеспечить соблюдение всех санитарных правил, открываться не будут. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Он напомнил, что для субъектов, возобновляющих экономическую деятельность, четко прописаны временные санитарные правила, которые они все обязаны исполнять.

«Необходимо установление дезинфекционного режима, после каждого сеанса надо проводить проветривание, влажную уборку. Кроме того, должен быть жесткий контроль за состоянием здоровья персонала, клиентов», — отметил он.

Нурболот Усенбаев отметил, что если спортивные и фитнес-залы находятся в подвальных или тесных помещениях, где невозможно соблюсти все санитарные требования, в том числе дистанцирование, то разрешение на работу они не получат.

Напомним, мэрия Бишкека включила в список разрешенных видов деятельности с 25 мая спортзалы, тренажерные залы, фитнес-клубы и бассейны на основании решений республиканского штаба. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153521/
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