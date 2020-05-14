В Бишкеке выявили предпринимателей-нарушителей санитарно-карантинных мер

В Бишкеке выявлены многочисленные факты несоблюдения санитарно-карантинных мер предпринимателями: практически не соблюдается масочный режим продавцами, санитайзеры либо пустые, либо их нет совсем. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, торговый центр «Беш-Сары», который не вошел в список разрешенных предприятий, был открыт и работал с нарушениями.

В каждом районном акимиате созданы мобильные группы, в состав которых вошли специалисты райадминистраций, инспекторы ЦГСЭН, сотрудники правоохранительных органов и МТУ. Они обходят торговые точки на рынках, супермаркеты, кафе, работающие на вынос, салоны красоты и другие хозсубъекты, которые возобновили работу.