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Общество

Минздрав предлагает предусмотреть в вузах целевые места для абитуриентов

Министерство здравоохранения предлагает предусмотреть в вузах целевые места для абитуриентов из отдаленных, приграничных, труднодоступных регионов. Проект изменений в некоторые решения правительства в сфере высшего и среднего профессионального образования ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, одной из основных задач системы здравоохранения является обеспечение врачебными кадрами сельских и отдаленных регионов республики.

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По данным Минздрава, в Кыргызстане работают 13 тысяч 765 врачей. При этом сохраняется значительный географический дисбаланс в обеспеченности врачебными кадрами между городом и селом.

«Самый высокий показатель обеспеченности врачами на 10 тысяч населения отмечается в Бишкеке и Оше (22,8 и 24,1 соответственно), а в отдельных сельских и труднодоступных районах этот показатель составляет менее 7 на 10 тысяч населения», — подчеркивают в ведомстве.

В Минздраве заметили, что ведомство прилагает много усилий для обеспеченности регионов медиками: реализовывается постановление правительства «О мерах по дополнительному стимулированию врачей, работающих в организациях здравоохранения отдаленных районов, малых городов и сельской местности КР», проводится работа с местными органами власти в обеспечении молодых врачей жильем, земельным участком, а также социальной поддержкой и другое.

Кроме того, согласно Закону «Об охране здоровья граждан в КР», выпускники медицинских учебных заведений, прошедшие обучение на бюджетной основе, обязаны отработать не менее двух лет в регионах. В случае отказа от работы по направлению выпускник может трудоустроиться в другое место после возмещения стоимости обучения.

«Несмотря на усилия, проблема нехватки медицинских кадров в отдаленных регионах сохраняется. В проекте постановления Минздрав делает акцент на целевую подготовку из числа абитуриентов из отдаленных, приграничных, труднодоступных регионов, которые по окончании учебы будут возвращаться в регионы и работать по полученной специальности», — добавляется в документе.

Ведомство предлагает также обязать приемную комиссию вуза до начала приема документов объявлять количество мест на грантовой и целевой основе.

«В положении об отборе и зачислении абитуриентов в высшие учебные заведения по результатам Общереспубликанского тестирования предлагается усилить роль профильного уполномоченного государственного органа по вопросам решения количества целевых мест по специальностям в пределах утвержденного плана приема на основе государственных образовательных грантов», — поясняется в справке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152627/
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