Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 мая: без осадков

В Кыргызстане 11 мая дожди возможны только в Иссык-Кульской области. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +10, днем +26 градусов.

В Чуйской области ожидается ночью +7, днем +28 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +10, днем до +30 градусов.

В Нарынской области +2 ночью и +22 градуса днем.

В Иссык-Кульской области ночью +3, днем +23 градуса. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Таласской области температура ночью +5, днем +26 градусов.