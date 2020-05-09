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Общество

На Братском кладбище в Бишкеке прошел митинг-реквием

На Братском кладбище в Бишкеке прошел митинг-реквием, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что в мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко, председатель БГК Жаныбек Абиров, вице-мэр столицы Татьяна Кузнецова, депутаты городского парламента.​

«Погибших защитников во время Великой Отечественной ​войны почтили минутой молчания, возложили цветы к мемориалу павших воинов», — сообщили в муниципалитете.

В мэрии напомнили, что на Братском кладбище похоронены 248 участников Великой Отечественной войны. Это были тяжелораненые бойцы, направленные на восстановление, но, к сожалению, не дожившие до мирного времени.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152339/
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