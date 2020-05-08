В Москве создан штаб в защиту соотечественников, оказавшихся в трудной ситуации

В Москве активисты создали штаб «Защита соотечественников». Об этом сообщил депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев.

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По его словам, штаб намерен оказать помощь в первую очередь больным, нуждающимся в лекарствах, беременным, пожилым.

«Как известно в Москве режим самоизоляции продлили до 31 мая. Мигранты остались без работы, они нуждаются в помощи. Раз мы не можем привезти их на родину, то тогда мы должны помочь им на местах. Активисты будут помогать им лекарствами, продуктами», — сказал Жанар Акаев.

Депутат передал в штаб 70 тысяч сомов и призывает кыргызстанцев тоже поддержать наших мигрантов в Москве.