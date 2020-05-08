14:53
USD 78.90
EUR 85.16
RUB 1.06
Общество

В Москве создан штаб в защиту соотечественников, оказавшихся в трудной ситуации

В Москве активисты создали штаб «Защита соотечественников». Об этом сообщил депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев.

Читайте по теме
Продуктовые наборы для мигрантов: что в них входит, обсудили активисты диаспор
По его словам, штаб намерен оказать помощь в первую очередь больным, нуждающимся в лекарствах, беременным, пожилым.

«Как известно в Москве режим самоизоляции продлили до 31 мая. Мигранты остались без работы, они нуждаются в помощи. Раз мы не можем привезти их на родину, то тогда мы должны помочь им на местах. Активисты будут помогать им лекарствами, продуктами», — сказал Жанар Акаев.

Депутат передал в штаб 70 тысяч сомов и призывает кыргызстанцев тоже поддержать наших мигрантов в Москве.

Телефон штаба: 8-800-200-10-9-8.

Отметим, на поддержку соотечественников в России правительство Кыргызстана выделило 10 миллионов сомов. Из них 4 миллиона для мигрантов в городе Москве и одноименной области. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152219/
просмотров: 65
Версия для печати
Материалы по теме
В Оренбургскую область прибыли еще мигранты, желающие вернуться в Кыргызстан
Депутат требует, чтобы премьер-министр вышел к народу и ответил на все вопросы
В Москве кыргызстанец получил травму на стройке и впал в кому
Поверив ложной информации, мигранты направились к казахско-российской границе
Кыргызстан не может обеспечивать всех граждан за границей
Казахстан готов пропустить граждан Кыргызстана, застрявших в Соль-Илецке
Продуктовые наборы для мигрантов: что в них входит, обсудили активисты диаспор
Сооронбай Шарипович, хочу домой. Кыргызстанцы в Москве запустили флешмоб
В Москве кыргызские медики будут оказывать помощь соотечественникам. Контакты
Кыргызстанцы из Екатеринбурга и ОАЭ прилетят в Бишкек в течение двух недель
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Бишкеке от&nbsp;коронавируса тяжелой формы скончалась 67-летняя женщина В Бишкеке от коронавируса тяжелой формы скончалась 67-летняя женщина
В&nbsp;каком районе Бишкека больше всего заболевших коронавирусом, рассказали в&nbsp;мэрии В каком районе Бишкека больше всего заболевших коронавирусом, рассказали в мэрии
Германия объявила о&nbsp;сокращении сотрудничества с&nbsp;Кыргызстаном Германия объявила о сокращении сотрудничества с Кыргызстаном
Бизнес
Кто&nbsp;же победит: Фергюсон или Гэтжи? Прямая трансляция UFC 249 уже 10&nbsp;мая на&nbsp;O!TV Кто же победит: Фергюсон или Гэтжи? Прямая трансляция UFC 249 уже 10 мая на O!TV
Пополняйте транспортные карты &laquo;Тулпар&raquo; онлайн без комиссии через &laquo;Керемет Банк&raquo; Пополняйте транспортные карты «Тулпар» онлайн без комиссии через «Керемет Банк»
Сервис &laquo;Яндекс.Такси&raquo; выделил тысячу бесплатных поездок для врачей и&nbsp;пациентов Сервис «Яндекс.Такси» выделил тысячу бесплатных поездок для врачей и пациентов
MegaCom проведет онлайн-шествие &laquo;Бессмертный полк&raquo; в&nbsp;приложении Mega24 MegaCom проведет онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении Mega24
8 мая, пятница
14:52
Ролик о буднях инфекционки, где лечат больных коронавирусом, снял Минздрав Ролик о буднях инфекционки, где лечат больных коронавир...
14:47
В Москве создан штаб в защиту соотечественников, оказавшихся в трудной ситуации
14:28
Врачам мобильных бригад в Бишкеке не обеспечили условия для изоляции
14:08
На автодороге Бишкек — Ош столкнулись две машины. Пострадали двое
14:01
В День Победы в Бишкеке будет праздничный салют