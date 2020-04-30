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Общество

Продуктовые наборы для мигрантов: что в них входит, обсудили активисты диаспор

При посольстве Кыргызстана в РФ создана комиссия из сотрудников оперативного штаба и актива диаспор для координации работы по обеспечению граждан продуктами питания и жильем. Об этом сообщает дипломатичекая миссия.

По ее данным, диаспоры презентовали продуктовые наборы для мигрантов. В них входит тушенка, чай, сахар, масло растительное, крупа, макароны, рис, печенье и мука. Предлагается ввести в состав наборов молочные продукты и детские смеси.

В посольстве рассказали, что неравнодушными мигрантами собрано более 1 миллиона 300 тысяч рублей для оказания помощи соотечественникам. На эти средства сегодня оказывается помощь кыргызстанцам, застрявшим в РФ.

Ранее правительство КР выделило на нужды мигрантов, проживающих в Москве и Московской области, 4 миллиона сомов. Эти средства пока не потрачены.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151478/
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