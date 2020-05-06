У четырех студентов, вернувшихся из Таджикистана, обнаружен коронавирус. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, у всех вирус был выявлен при пересечении кыргызско-таджикской границы в Баткенской области.

«Три человека вернулись в Лейлекский район из Таджикистана. Они студенты Худжондского университета. Еще один студент из Душанбе заражен коронавирусом», — отметил он.

В Баткенской области 12 человек заражены, из них 8 выздоровели. Всего по стране на 6 мая зарегистрирован 871 случай заражения коронавирусом.