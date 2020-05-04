Обманули? Кыргызстанцев, застрявших в Соль-Илецке, так и не вывезли

Кыргызстанцев, застрявших в Соль-Илецке (Оренбургская область Российской Федерации), так и не вывезли. Об этом 24.kg сообщила супруга одного из водителей — гражданина КР Александра Бурховецкого Мария.

По ее словам, соотечественникам должны были предоставить автобусы. Но в Генконсульстве КР в Оренбурге заявили, что вопрос пока не решен.

«То есть опять неизвестность. Зачем нас обманывают? На заседании парламента 30 апреля чиновники сказали, что казахская сторона согласилась предоставить коридор, но люди могут выехать только на поезде. На машинах никого не пропустят. Но и автомобили люди боятся оставлять на парковке. А переправить каждую их них стоит $400. Что нам делать? Государство отказалось платить за трал для перевозки авто», — отметила Мария Бурховецкая.

В консульстве в Оренбурге 24.kg проинформировали, что автобусы ищут, с властями Казахстана переговоры продолжаются.

По данным МИД, в Оренбургской области России на границе с РК находятся 67 автомашин и около 110 граждан Кыргызстана, которые ожидают открытия государственной границы РК.