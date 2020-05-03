МИД помог вернуться кыргызстанцам, застрявшим в Таиланде и Камбодже

МИД Кыргызстана помог вернуться гражданам Кыргызстана, оставшимся в Таиланде и Камбодже из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что 24 кыргызстанца на коммерческом чартерном авиарейсе казахстанской авиакомпании сначала прибыли в Шымкент. Оттуда их на специальном транспорте в сопровождении сотрудника Минздрава доставили в Бишкек.

«В настоящее время все прибывшие в установленном порядке помещены под обсервацию. Работа по поиску возможных маршрутов возвращения кыргызстанцев, находящихся за границей, проводится на постоянной основе», — сообщили в МИД.