Много просят в долг. Как выживают небольшие магазинчики в микрорайонах

Почти полтора месяца кыргызстанцы живут в карантинном режиме. Многие за это время лишились работы, кого-то отправили в принудительные отпуска без содержания. С 1 мая в районах и городах, где действует режим чрезвычайного положения, разрешили работать некоторым предприятиям, но большинство граждан все еще сидят дома без средств к существованию. Деньги у населения заканчиваются, есть семьи, где совсем не осталось продуктов.

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Государство помогать всем не успевает, к тому же, чтобы получить помощь, нужно направить заявку, дождаться очереди...

Бишкекчане повсеместно стали брать в долг продукты в магазинах шаговой доступности. И это хорошо, если владелец торговых точек входит в положение и может дать под запись, но при этом сам предприниматель несет убытки.

Журналист 24.kg поговорил с хозяйкой одного из продуктовых павильонов в спальном районе столицы Каныкей Иманалиевой. По ее словам, до введения режима ЧП ежедневная продуктовая корзина значительно отличалась от того набора, что покупают сегодня.

— До карантина семьи могли позволить себе все, что угодно, причем ежедневно. Помню, что раз в неделю брали около трех килограммов различных кондитерских изделий: мармелад, конфеты, печенье, пряники и так далее. Раз в несколько дней колбасу, сыр и яйца покупали. Ну и, конечно, мясные изделия или само мясо.

Фото 24.kg. До карантина покупали помногу колбасных и мясных изделий

— Как изменились предпочтения сегодня?

— Сейчас берут килограммами муку, рис, гречку, хлеб, сахар и молоко. Муку разбирают быстро. Один мешок фасуем на два дня, покупают сразу по 5-10 килограммов. Овощи и фрукты тоже пользуются большим спросом сейчас.

Как ни странно, пиво с полок уходит тоже быстро.

Меньше стали покупать мяса, сметану, яйца и колбасные изделия. Денег у людей не осталось, а под запись берут только самое необходимое.

Фото 24.kg. Овощи и фрукты стали пользоваться спросом

— Стали ли у вас просить записать в долг чаще?

— Раньше тоже просили в долг, но не как сейчас и не на такую большую сумму. Учитывая то, что до карантина брали понемногу и расплачивались быстро, то с введением ЧП долги копятся ежедневно.

Сейчас один покупатель может попросить продуктов на 1 тысячу сомов под запись.

Вчера за половину рабочего дня я записала в тетрадь 28 человек, которые взяли продуктов на 10 тысяч 295 сомов. Каныкей Иманалиева

Некоторые клиенты возвращают долг по частям, это очень радует. А у кого-то нет возможности, потому что их лишили ежедневного заработка.

Фото 24.kg. Запись долгов продуктового павильона за половину рабочего дня

— Как известно, вы должны платить налоги, коммунальные услуги, к тому же нужны средства для оборота. Как у вас получается давать в долг и на такие немалые суммы?

— Да, мы каждый месяц платим налоги. Помимо этого есть и другие расходы, то же электричество. Но все равно входим в нынешнее положение людей, мы же не оставим их умирать с голоду, жалко конечно. Мы верим, что те, кто берет под запись, долги нам вернут. Сейчас даже не спрашиваем у них, когда они смогут вернуть, все понимаем. Если бы не нынешняя ситуация, не давали бы в долг на крупные суммы и требовали рассчитаться.

Есть клиенты, которые должны уже до 15 тысяч сомов. Мы рискуем, продолжая записывать их. Но тут уже зависит от совести. Каныкей Иманалиева

Если честно, задумывались, чтобы не давать под запись во время карантина, но это не по-человечески. Не скажу, что все так плохо на данный момент с доходами, но и не все хорошо. Сегодня я каждую копейку пускаю в оборот товара, раньше могла хоть немного отложить.

Фото 24.kg. Бишкекчане стали больше закупаться макаронными изделиями, мукой и крупами

— Как планируете собирать все долги, ведь их немало?

— Надеемся, когда все закончится, начнут возвращать долги, хотя бы по частям. Здесь все друг друга знают, почти все соседи. Думаю, проблем с этим не будет.