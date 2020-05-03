Кабмин должен воздержаться от инициирования законопроектов, угрожающих СМИ

«Призываем правительство Кыргызстана воздержаться от инициирования законопроектов, которые угрожают свободе СМИ, и прекратить преследование граждан за выражение мнения», — говорится в заявлении Института Медиа Полиси.

Каждый год 3 мая во всем мире традиционно отмечается Всемирный день свободы печати. Этот день необходим, чтобы обратить внимание на важность защиты свободы слова и свободы СМИ в каждой стране. В этом году Кыргызстан, как и весь мир, столкнулся с пандемией коронавируса. Поэтому Медиа Полиси обращает особое внимание на важнейшую роль, которую выполняют свободные СМИ в этот сложный период в нашей стране.

«Журналисты достойно и храбро выполняют свою ключевую задачу — говорят правду о событиях в стране, чтобы обеспечить всех нас одной из первостепенных потребностей в это беспокойное время — доступом к своевременной и достоверной информации. И это несмотря на то, что почти месяц СМИ не были включены в список разрешенных видов деятельности. В результате почти месяц журналисты на свой страх и риск выходили на работу, для того чтобы каждый день поставлять так нужные нам новости. Именно благодаря бесперебойной работе наших СМИ, тому, что журналисты вовремя реагировали и предоставляли в новостях проверенные факты, в стране не наблюдалось какого-либо негативного всплеска распространения фейковой информации», — говорится в обращении.

Хоть и запоздало, но власть услышала запрос общества о необходимости беспрепятственной работы СМИ, в связи с чем комендатура начала выдавать разрешительные пропуска для редакций. Медиа Полиси

Приветствуя это решение, медиаэксперты призывают власть отозвать новую законодательную инициативу, которая угрожает деятельности свободных и независимых СМИ. Речь идет о законопроекте, инициированном ГКНБ, о признании организаций и материалов экстремистскими и террористическими. В случае принятия законопроекта для всего общества это станет знаком, что власть намеренно соорудила для себя инструмент для молниеносного закрытия любых, ставших вдруг неугодными, СМИ.

«Мы также обращаем внимание на отрицательную тенденцию подавления свободы слова и свободы выражения мнения в социальных сетях. В последнее время участились случаи, когда правоохранительные органы вызывают пользователей социальных сетей для проведения так называемой разъяснительной работы. Но для проведения разъяснительных работ недостаточно того, что, по мнению правоохранительных органов, пользователи соцсетей «публикуют различного рода провокационные сообщения с неоднозначным содержанием», — отметили в Медиа Полиси.

Конституция КР гарантирует каждому право на свободу слова, свободу выражения мнения. И никто не может быть принужден к выражению своего мнения или отказу от него. Свобода выражения мнения, в особенности по общественно-значимым вопросам, является важной гарантией в демократическом обществе и предполагает существование многочисленных и разнообразных мнений. В соответствии с Конституцией КР и законами государство должно воздерживаться от чрезмерного вмешательства в сферу свободы слова и свободы выражения мнения. Любые ограничения должны преследовать законную цель и быть соразмерными вводимым ограничениям.

«Обращаем внимание, что подобные неоднозначные инициативы власти и действия правоохранительных органов идут вразрез не только национальному законодательству, но и противоречат обязательствам Кыргызстана в рамках международных договоров. В этой связи в этот день призываем отказаться от подобных инициатив. Без свободы слова и без свободы СМИ не будет развития страны», — заключили медиаэксперты.