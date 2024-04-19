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Общество

Механизм медиации в Кыргызстане не работает. Минюст предлагает реформу

Реформировать механизм медиации предлагает Минюст.

В ведомстве напомнили, что Закон «О медиации» в Кыргызстане был принят в 2017 году, но эффективного развития процедуры урегулирования споров с помощью медиатора за все эти годы не наблюдается.

Фактически механизм медиации остается декларативным, не используется в правоприменительной практике, не выполняет задачи и функции (альтернативной формы разрешения споров для разгрузки системы правосудия), которые на него возложены.

Министерство юстиции предлагает законодательные инициативы, предусматривающие внедрение медиации в качестве обязательной меры для разрешения споров в досудебном порядке по гражданским, семейным и трудовым правоотношениям, а также спорам, вытекающим из уголовно-правовых отношений. Будет пересмотрен механизм ее применения.

Планируется создать Палату медиаторов как института гражданского общества с самостоятельной организационно-правовой формой.

Медиация — особый вид переговоров, при котором нейтральный посредник помогает сторонам в конфликте найти взаимовыгодное решение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292034/
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