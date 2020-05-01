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Общество
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Освобождение Азиза Батукаева

Освобождение Батукаева. Где взятые в 2013 году анализы, интересуется адвокат

В Первомайском районном суде продолжается разбирательство по уголовному делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Адвокат Сергей Слесарев рассказал 24.kg, что вся доказательная база выстроена на показаниях обвиняемых, которые пошли на сделку со следствием.

По его словам, кроме домыслов и противоречивых версий, нет ничего. «К примеру, исчезли образцы пункции костного мозга, которые брали у Батукаева в 2013 году. На основании этих анализов и забора крови ему, напомню, и был поставлен диагноз «лейкоз». От повторной пункции он отказался. На предыдущих судебных заседаниях были допрошены лаборантка Ирина Цопова и врач-онколог Эмиль Макимбетов. Они заключили сделку со следствием. Ранее они не признавали свою вину и утверждали, что действовали сугубо в рамках своей медицинской компетенции. Сегодня же они утверждают — их заставили, диагноз сфальсифицирован. Интересно получается, что тот же Макимбетов выступал в 2013-м в парламенте и говорил, что все медицинские основания для освобождения Батукаева были, что он неизлечимо болен. Получается, что врач лгал народным избранникам? Какие из его показаний должен принимать суд? При расследовании этого дела и сейчас при судебном разбирательстве налицо грубые нарушения норм УПК», — подчеркнул адвокат.

Следовательно, установить, что Батукаев болен или, наоборот, здоров, невозможно. Более того, невозможно проверить, кому в действительности принадлежали эти материалы, по которым было семь лет назад вынесено медицинское заключение.

Сергей Слесарев

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019 года. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший президент страны Алмазбек Атамбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151639/
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