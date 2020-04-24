11:01
USD 80.43
EUR 86.85
RUB 1.07
Общество

Муфтий Кыргызстана призвал соблюдать правила карантина в Рамазан

Сегодня мусульмане Кыргызстана начали держать пост. Муфтий Максат ажы Токтомушев поздравил верующих с началом месяца Рамазан.

Он отметил, что в этом году во всем мире верующие держат пост в карантинном режиме.

«Это тоже испытание Всевышнего. Давайте все будем молиться и просить бога избавить нас от болезней и бед. Относитесь к болезни со всей серьезностью. Поддерживайте друг друга и будьте всегда в мире и согласии. Не поддаваясь панике, не распространяя недостоверную информацию, надо беречь свое здоровье. Игнорируя правила, не наносите вред окружающим», — обратился муфтий.

Максат ажы Токтомушев напомнил, что запрещено собираться на пятничную молитву и таравих намаз во время карантина.

«Если у вас были намерения организовать ифтар, помогите семьям, которые нуждаются, продуктами. В этом месяце за ваши благие дела благодарность будет многократной», — отметил муфтий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150952/
просмотров: 523
Версия для печати
Материалы по теме
Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с началом священного месяца Рамазан
Комендант просит всех, кто будет держать Орозо, не нарушать правила карантина
Орозо при режиме ЧП. Отчего придется отказаться и как провести
Стала известна дата начала мусульманского поста Орозо
Депутат Жогорку Кенеша предлагает продлить режим ЧП до конца Орозо
24.kg агенттиги кыргызстандыктарды эртеңки Орозо айт майрамы менен куттуктайт
Дата Орозо айта не изменится
Орозо айт в Кыргызстане будут отмечать 5 июня
Календарь орозо. Время воздержания и разговения
В Кыргызстане определена дата начала священного месяца Рамазана
Популярные новости
Минздрав объяснил стремительный рост заразившихся коронавирусом в&nbsp;Бишкеке Минздрав объяснил стремительный рост заразившихся коронавирусом в Бишкеке
У&nbsp;кыргызстанцев, прибывших из&nbsp;Турции, обнаружили коронавирус У кыргызстанцев, прибывших из Турции, обнаружили коронавирус
Стала известна стоимость анализов на&nbsp;COVID-19&nbsp;в частной лаборатории Стала известна стоимость анализов на COVID-19 в частной лаборатории
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Бизнес
Месяц бесплатного интернета и&nbsp;онлайн-календарь Орозо в&nbsp;приложении Mega24 Месяц бесплатного интернета и онлайн-календарь Орозо в приложении Mega24
Пройди онлайн-идентификацию в&nbsp;приложении MegaPay и&nbsp;получи 2&nbsp;Гб в&nbsp;подарок Пройди онлайн-идентификацию в приложении MegaPay и получи 2 Гб в подарок
Обвиняемые по&nbsp;делу &laquo;Акнета&raquo; просят Путина о&nbsp;справедливом разбирательстве Обвиняемые по делу «Акнета» просят Путина о справедливом разбирательстве
Сервис Lalafo готов помочь 1,5 миллиона своих пользователей. Узнайте как Сервис Lalafo готов помочь 1,5 миллиона своих пользователей. Узнайте как
24 апреля, пятница
10:54
В Джалал-Абадской области 11-летний мальчик упал в реку В Джалал-Абадской области 11-летний мальчик упал в реку...
10:50
Минздрав рассказал, как не допустить повторной вспышки вируса после отмены ЧП
10:33
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
10:29
В Кыргызстане еще не посчитали расходы на лечение больных коронавирусом
10:19
Месяц бесплатного интернета и онлайн-календарь Орозо в приложении Mega24