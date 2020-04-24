Муфтий Кыргызстана призвал соблюдать правила карантина в Рамазан

Сегодня мусульмане Кыргызстана начали держать пост. Муфтий Максат ажы Токтомушев поздравил верующих с началом месяца Рамазан.

Он отметил, что в этом году во всем мире верующие держат пост в карантинном режиме.

«Это тоже испытание Всевышнего. Давайте все будем молиться и просить бога избавить нас от болезней и бед. Относитесь к болезни со всей серьезностью. Поддерживайте друг друга и будьте всегда в мире и согласии. Не поддаваясь панике, не распространяя недостоверную информацию, надо беречь свое здоровье. Игнорируя правила, не наносите вред окружающим», — обратился муфтий.

Максат ажы Токтомушев напомнил, что запрещено собираться на пятничную молитву и таравих намаз во время карантина.

«Если у вас были намерения организовать ифтар, помогите семьям, которые нуждаются, продуктами. В этом месяце за ваши благие дела благодарность будет многократной», — отметил муфтий.