Освобождение Батукаева. В суде допросили экс-замгенпрокурора Людмилу Усманову

В Первомайском районном суде Бишкека продолжают рассматривать уголовное дело по незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева.

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В ходе заседания в качестве свидетеля допрошена экс-замгенпрокурора Людмила Усманова.

Адвокат Алмазбека Атамбаева Нурбек Токтакунов сообщил 24.kg, что экс-заместитель главного надзорного органа в суде пояснила, что спецпрокурор — процессуально-самостоятельное лицо.

«По словам свидетеля, участвующий в судебном процессе по освобождению Батукаева прокурор Джуматаев поддержал прошение об освобождении криминального авторитета. Спецпрокурор как вышестоящий руководитель мог обжаловать решение. Экс-заместитель генпрокурора отметила, что сама не имеет к освобождению кримавторитета никакого отношения. Получается, что роль участвующего в процессе прокурора ничтожна, раз он поддерживает одну позицию, а его руководство другую», — сказал Нурбек Токтакунов.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019-го. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший президент страны Алмазбек Атамбаев.