Резкого скачка цен на социально значимые продукты в Кыргызстане не будет

Резкого скачка цен на социально значимые продукты не будет. Об этом на брифинге сообщил директор Государственного агентства антимонопольного регулирования Шухрат Сабиров.

Он напомнил, что госрегулирование цен введено на 11 видов продуктов. «Мы не допустим необоснованного роста цен на них. Ежедневно мониторим как розничные, так и оптовые, у поставщиков. Конечно, мы можем их пересмотреть, если они не будут соответствовать затратам поставщиков, наших производителей. Но повышение будет незначительным, резкого скачка не будет», — сказал глава госагентства.

Шухрат Сабиров добавил, что перечень социально значимых продуктов был расширен, в него вошли чай, рыба, соль, гречка, пшено, овощи, фрукты.

«Мы сейчас прорабатываем этот вопрос, при необходимости будем устанавливать цены и на них», — отметил он.