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Общество

Мэрия Бишкека обещает завтра начать выдавать зарплату водителям автобусов

Зарплата за март водителям автобусов будет выдаваться с 21 апреля. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

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По ее данным, в связи с приостановлением работы общественного транспорта троллейбусное управление и городское пассажирское автотранспортное предприятие не получили плановые доходы от перевозки горожан.

Муниципалитет отмечает, что данные предприятия являются самостоятельными хозяйствующими субъектами и получают прибыль от хозяйственной деятельности — перевозки пассажиров.

«Но водители автобусов продолжают работать и возят на службу медиков, эпидемиологов, милиционеров, сотрудников муниципальных предприятий. Мы несем ответственность за каждого водителя, у них есть семьи, дети. По поручению мэра Азиза Суракматова из городского бюджета субсидировано 12 миллионов сомов на оплату месячного оклада водителям муниципальных автобусов и троллейбусов. Зарплата за март будет выдаваться с 21 апреля», — добавили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150677/
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