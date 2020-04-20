Водители автобусов Бишкека до сих пор не получили зарплату за март

Водители городских автобусов автобазы «Муниципальное предприятие «БПАТП» просят им выплатить заработную плату за март. Об этом говорится в их обращении к премьер-министру, депутатам парламента и городской мэрии.

По словам водителей, некоторые из них сегодня помогли развозить продукты.

«В конце работы они пригласили и дали пакеты с продуктами, сфотографировали для отчета и потом забрали обратно. Многие из нас являются единственными кормильцами своей семьи, и нам очень трудно сейчас. Мы просим выплатить нашу зарплату, которую мы заработали. Многие водители иногородние, дома нет продуктов. Мы обратились к директору с вопросом, почему не выдают зарплату. Он отвечает, что мэрия не выделила деньги. Мы не знаем, к кому обратиться. Многие водители не смогли приехать, они из Сокулука, Токмака, Иссык-Куля, Таласа. У нас нет средств, чтобы содержать семью, поэтому мы и записали видео», — говорят водители.