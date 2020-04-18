Бессмертный полк. Координаторы призывают СМИ включить песню «День Победы» 9 мая

Координаторы акции «Бессмертный полк» в Кыргызстане призывают радио и телестанции включить в полдень 9 мая песню «День Победы». Открытое обращение опубликовано на официальной странице движения в Facebook.

Включить песню и спеть ее координаторы предлагают и всем кыргызстанцам.

«Спеть ее вместе с теми, кто остался — помнит о той войне и о Победе. Спеть ее вместе, чтобы наши ветераны, которые встретят 75-летие Победы, знали и слышали — вся страна чтит их подвиг. Чтобы наши дети знали: 9 мая, День Победы — это особенный день, и не важно, карантин или нет. Мы будем делать то, что можем! Чтобы мы все знали: мы вместе. Есть то, что делает нас сильными. Память и гордость! Память и честь», — говорится в сообщении.

В движении отмечают, что этот год всех поставил в особые обстоятельства, многие изолированы дома и не могут выходить на улицы. Пока неизвестно, стабилизируется ли ситуация до Дня Победы.

«Сегодня наша связь с миром — это окна наших домов. Для многих — единственная возможность дышать свежим воздухом, радоваться солнцу, природе, в целом — жизни. Окна есть у всех — и это наш способ коммуникации! 9 мая мы призываем выставить портрет своего ветерана в окно, включить песни победы» — предлагают координаторы.

Кроме того, кыргызстанцы могут сделать фотографию своей семьи вместе с портретом ветерана, записать свой рассказ на видео и разместить в социальных сетях с хештегом #Бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020.

«Ваш пост из соцсетей Вконтакте, Facebook, Instagram с данным хештегом автоматически попадет на сайт moypolk.ru в раздел #Бессмертныйполкдома», — отмечают координаторы.

Отметим, ранее министр культуры, туризма и информации Азамат Жаманкулов сообщил, что акция «Бессмертный полк» может пройти в онлайн-режиме.