Обеспечение продуктами и средствами гигиены жилмассивов контролируют акимы

Обеспечение продуктами и средствами гигиены жилмассивов контролируют районные администрации столицы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

В муниципалитете напомнили, что всего в Бишкеке 47 жилых массивов. В каждом в среднем работают 10-20 магазинчиков.

«Каждый аким района и его команда ежедневно проводят мониторинг товаров на прилавках, обеспечивают пропусками машины для перевозки продуктов, порой сотрудники акимиатов сопровождают автомашины, которые завозят продукты и необходимые товары», — отметили в мэрии.

В муниципалитете заверили, что цены на продукты не завышаются, поставка товаров идет бесперебойно.