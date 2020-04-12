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Общество

Обеспечение продуктами и средствами гигиены жилмассивов контролируют акимы

Обеспечение продуктами и средствами гигиены жилмассивов контролируют районные администрации столицы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека. 

В муниципалитете напомнили, что всего в Бишкеке 47 жилых массивов. В каждом в среднем работают 10-20 магазинчиков.

«Каждый аким района и его команда ежедневно проводят мониторинг товаров на прилавках, обеспечивают пропусками машины для перевозки продуктов, порой сотрудники акимиатов сопровождают автомашины, которые завозят продукты и необходимые товары», — отметили в мэрии.

В муниципалитете заверили, что цены на продукты не завышаются, поставка товаров идет бесперебойно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149858/
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