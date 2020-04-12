Как иностранцы могут получить страховой полис, рассказали в ФОМС

В ФОМС рассказали, как иностранцы могут получить страховой полис.

Уточняется, что прибывшие из стран ближнего и дальнего зарубежья могут обратиться в ближайший Центр семейной медицины или территориальное управление ФОМС. При себе необходимо иметь паспорт. На месте обратившийся заполняет заявление и вносит оплату через терминалы Quick pay.

«Приобретая полис, вы имеете право на льготное получение медицинской помощи на территории Кыргызстана в объеме, который предусмотрен программой государственных гарантий. Незастрахованные граждане КР, а также граждане других республик, временно или постоянно пребывающие в стране, могут также приобрести полис. Его стоимость составляет 1 тысячу 200 сомов. Для иностранцев — 12 тысяч 149 сомов на год. Срок страхования устанавливается согласно сроку пребывания гражданина в Кыргызстане», — отметили в ФОМС.

За дополнительной информацией можно обратиться на горячую линию по номеру 113. Звонок бесплатный.

Обладатели полиса имеют право бесплатно сдать ряд анализов, включая общий анализ крови и мочи, а также мокроты, и кровь на определение сахара и холестерина. При наличии направления от семейного врача проводятся по страховке дополнительные лабораторно-диагностические исследования (кроме дорогостоящих), восстановительная и физиотерапевтическая помощь и стационар-замещающая помощь со скидкой 50 процентов, льготное лекарственное обеспечение на амбулаторном уровне также со скидкой 50 процентов от стоимости медикаментов.

При определении в стационар вносят сооплату. Если речь о районной, городской или областной больнице и пациент нуждается в терапевтическом лечении, то он должен внести 840 сомов, если это республиканская клиника — 1 тысячу 160 сомов. Если требуется операция, то больной оплачивает 1 тысячу 90 сомов или 1,5 тысячи, если это республиканская больница.