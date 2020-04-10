Мэрия Оша доставила продукты питания семьям медиков, лечащих больных с COVID-19. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета южной столицы в Facebook.

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Отмечается, что по поручению мэра Оша Таалайбека Сарыбашова семьям врачей, работающих в карантинных изоляторах, выделили по одному мешку муки и продовольственные пакеты. Продукты доставлены в 30 семей.

«Таалайбек Сарыбашев связался с врачами в карантинном изоляторе и поблагодарил их», — отметили в муниципалитете.

Кроме того, по видеосвязи мэр Оша переговорил с врачами, инфицированными коронавирусом, и расспросил их о самочувствии, отметил, что специальная комиссия занимается расследованием ситуации в детской инфекционной больнице.

Напомним, 15 врачей из детского инфекционного стационара находятся под наблюдением в частной клинике «Кардио Азия», а само отделение закрыли на дезинфекцию.

В Кыргызстане коронавирусом заразились 39 медиков. Всего на сегодня в стране 298 подтвержденных фактов COVID-19. Пять человек умерли, 39 выздоровели.