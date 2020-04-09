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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В МИД рассказали о больных коронавирусом кыргызстанцах за рубежом

Кыргызстанцы, болеющие коронавирусом за рубежом, получают необходимое лечение. Об этом на брифинге сообщил первый замминистра иностранных дел Нурлан Ниязалиев.

По его словам, 23 кыргызстанца, живущие за рубежом, больны коронавирусом.

«Гражданам, которые пребывают за рубежом, рекомендуется оставаться там и строго соблюдать требования местных властей. В Объединенных Арабских Эмиратах коронавирусом больны три человека, один из которых выздоровел, в Пакистане — семь, в Индии — один, в Испании — один студент, он находится на домашнем карантине. В Малайзии коронавирус выявили у четырех студентов религиозного учреждения. Из них один выздоровел, остальные готовятся к выписке. Трое грузоперевозчиков, выявленных с коронавирусом в Казахстане, переведены в Бишкек», — сказал Нурлан Ниязалиев.

Он добавил, что 6 апреля из Москвы прилетел рейс, на борту которого было 16 граждан. У четверых из них положительный анализ на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, в МИД поступила информация, что у восьмерых кыргызстанцев в США подозревают коронавирус.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149638/
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