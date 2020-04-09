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Общество

Проезд по горным трассам в Кыргызстане из-за снега не закрыт, дороги чистят

На горных дорогах Кыргызстана ведутся работы по подсыпке и очистке. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

По его данным, на перевале «Тоо-Ашуу» автодороги Бишкек — Ош идет снег. Толщина покрова достигает 10 сантиметров. На перевале «Отмок» дороги Суусамыр — Талас — Тараз снега выпало высотой 20-25 сантиметров. На перевале «Алабель» автодороги Бишкек — Ош есть снежные заносы, высота снега достигает 15-20 сантиметров.

«На всех этих участках сейчас пасмурная погода, снегопад. Но проезд через перевалы не закрыт. Идут работы по расчистке трассы. Вся необходимая техника для выполнения работ на дорогах есть», — подчеркнули в Минтрансе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149635/
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