09:52
USD 84.87
EUR 91.60
RUB 1.11
Общество

Температурные рекорды. Самым холодным было 9 апреля 1960 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 9 апреля 1960 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −12,3 градуса.

Самым жарким 9 апреля было в 2011-м, когда столбик термометра опустился до отметки +26,8 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет данные о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные данные взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры апреля для столицы составляет +12,2 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был апрель 2012 года, когда средняя температура составила +17 градусов.

Самым холодным — апрель 1955-го. Тогда среднемесячная температура составила +8,6 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, сегодня в Бишкеке временами дождь и снег, возможно усиление ветра. Днем воздух прогреется до +3-5 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149590/
просмотров: 482
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым жарким было 29 марта 1962 года
Температурные рекорды. Самым жарким было 28 марта 1962 года
Температурные рекорды. Самым жарким было 22 марта 2018 года
Температурные рекорды. Самым жарким было 21 марта 1971 года
Температурные рекорды. Самым жарким было 15 марта 2008 года
Температурные рекорды. Самым жарким было 14 марта 1964 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 8 марта 2016 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 1 марта 2016 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 29 февраля 2016 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 23 февраля 1958 года
Популярные новости
Выздоровевшие от&nbsp;коронавируса жалуются, что их&nbsp;не&nbsp;лечили Выздоровевшие от коронавируса жалуются, что их не лечили
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки от&nbsp;коронавируса скончались еще два человека В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще два человека
Минздрав объясняет, почему за&nbsp;сутки резко выросла цифра зараженных коронавирусом Минздрав объясняет, почему за сутки резко выросла цифра зараженных коронавирусом
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Бизнес
Как оформить сим-карту на&nbsp;карантине: новые точки Beeline в&nbsp;маркетах &laquo;Фрунзе&raquo; Как оформить сим-карту на карантине: новые точки Beeline в маркетах «Фрунзе»
Трое детей. Как смотреть телеуроки разных классов одновременно? Рассказываем Трое детей. Как смотреть телеуроки разных классов одновременно? Рассказываем
Beeline: Звоните бесплатно! Beeline: Звоните бесплатно!
MegaCom объявляет сбор средств на&nbsp;борьбу с&nbsp;коронавирусом через MegaPay MegaCom объявляет сбор средств на борьбу с коронавирусом через MegaPay
9 апреля, четверг
09:36
Температурные рекорды. Самым холодным было 9 апреля 1960 года Температурные рекорды. Самым холодным было 9 апреля 196...
09:15
АБР выделит Кыргызстану $20 миллионов на борьбу с коронавирусом
09:00
Врачам, задействованным в борьбе с коронавирусом в КР, начали доплачивать
08:55
Еще один депутат призывает дать СМИ аккредитацию
08:42
В Караколе на восемь часов отключают свет. Как учиться без ТВ и интернета?
8 апреля, среда
23:05
«Дома с Олафом». Студия Disney запустила мини-сериал во время карантина