Температурные рекорды. Самым холодным было 9 апреля 1960 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 9 апреля 1960 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −12,3 градуса.

Самым жарким 9 апреля было в 2011-м, когда столбик термометра опустился до отметки +26,8 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет данные о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные данные взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры апреля для столицы составляет +12,2 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был апрель 2012 года, когда средняя температура составила +17 градусов.

Самым холодным — апрель 1955-го. Тогда среднемесячная температура составила +8,6 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, сегодня в Бишкеке временами дождь и снег, возможно усиление ветра. Днем воздух прогреется до +3-5 градусов.