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Общество

Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание

В Кыргызстане 8-9 апреля ожидается резкое изменение погоды. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, на большей части республики временами дождь, 9 апреля в зоне земледелия Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской областей, в предгорных районах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей дождь, переходящий в снег, в Нарынской области и в горных районах снег. В отдельных районах осадки сильные.

На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 метров в секунду, в отдельных районах с усилением до 17-22 м/с.

Ожидается значительное понижение температуры воздуха.

9-10 апреля ночью ожидаются заморозки в зоне земледелия Чуйской области и в предгорных районах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей −3...−1 градус, в зоне земледелия Таласской области −4...−2. 10-11 апреля в зоне земледелия Иссык-Кульской области до −4 градусов.

Такие заморозки опасны для цветков и зацветших бутонов абрикоса, для распустившихся​ почек и бутонов ранних сортов косточковых пород деревьев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149309/
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