В Бишкеке поставщики продуктов получили 2 тысячи 700 пропусков

В Бишкеке поставщикам продуктов и службам доставки еды выдали 2 тысячи 700 пропусков. Об этом на брифинге сегодня сообщил комендант столицы Алмазбек Орозалиев.
По его словам, для города этого достаточно. «Мы провели анализ, промониторили все. Да, есть проблемы на окраинах Бишкека, мэрия столицы и ассоциации отечественных производителей дали поручения, чтобы все исправить», — сказал Алмазбек Орозалиев.
В Кыргызстане на сегодня 116 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.