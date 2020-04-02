В Бишкеке поставщики продуктов получили 2 тысячи 700 пропусков

В Бишкеке поставщикам продуктов и службам доставки еды выдали 2 тысячи 700 пропусков. Об этом на брифинге сегодня сообщил комендант столицы Алмазбек Орозалиев.

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По его словам, для города этого достаточно. «Мы провели анализ, промониторили все. Да, есть проблемы на окраинах Бишкека, мэрия столицы и ассоциации отечественных производителей дали поручения, чтобы все исправить», — сказал Алмазбек Орозалиев.

В Кыргызстане на сегодня 116 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.