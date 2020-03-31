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Общество

Подозреваемого в убийстве кримавторитета Лимонти водворили в СИЗО-1

Подозреваемого в убийстве кримавторитета Алмазбека Сулайманова по прозвищу Лимонти водворили в СИЗО-1. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

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Уточняется, что дело расследует Следственная служба МВД. Талгата Шамиева этапировали из Нарына в Бишкек сразу после следственных действий на месте.

Кримавторитета убили 28 марта в Нарыне. По предварительным данным, преступление произошло на почве мести. Известно, что Алмазбек Сулайманов жестоко убил в 1998 году члена ОПГ Имаша Шамиева. Его сын отомстил за отца, нанеся Лимонти несколько ножевых ранений. Затем он привез труп в милицию и сдался.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148622/
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